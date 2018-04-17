السعودية على استعداد لإرسال قواتها إلى سوريا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده سترسل قوات لسوريا في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إذا صدر قرار بتوسيعه. وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المملكة السعودية تجري نقاشا مع الولايات المتحدة، بشأن إرسال قوات إلى سوريا، وأن ذلك ما تفعله المملكة منذ بداية الأزمة السورية. ومضى الجبيرقائلا إن السعودية سبق وأن اقترحت الفكرة على الرئيس السابق باراك أوباما.
وأوضح الوزير السعودي أن الفكرة ليست جديدة، في إجابته على سؤال يتعلق بمعلومات مفادها أن الولايات المنتحدة تبحث مع دول أخرى موضوع تشكيل قوات عربية بهدف فرض الاستقرار في سوريا.