الأنغام الكلاسيكية تتوج مهرجان مالطا الدولي للموسيقى

احتلت الموسيقى الكلاسيكية مركز الصدارة في فاليتا. في دورته السادسة، اختار مهرجان مالطا الدولي للموسيقى أوركسترا الدولة السيمفونية الأرمينية كمقيمة في هذه الجزيرة المطلة على البحر الأبيض المت.

فيردي بالحان من أمريكا اللاتينية

"انتهى مهرجان مالطا الدولي للموسيقى بحفل لعازف المزمار النمساوي أندرياس أوتنسرر مع فرقة الأوركسترا السيمفونية الأرمينية باشراف سيرغي سمباتيان. قدما فيردي. انها، سلسة من التغيرات على انغام أوبرا جوسيبي فيردي من ألحان أليكسي شور"، يقول مراسلنا وولفغانغ سبيندلر، الذي حضر المهرجان.

أندرياس أوتنسمر، 29عاماً، ولد في فينا، عازف المزمار الرئيسي في فرقة برلين الفيلهارمونية.