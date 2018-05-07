الأنغام الكلاسيكية تتوج مهرجان مالطا الدولي للموسيقى

احتلت الموسيقى الكلاسيكية مركز الصدارة في فاليتا. في دورته السادسة، اختار مهرجان مالطا الدولي للموسيقى أوركسترا الدولة السيمفونية الأرمينية كمقيمة في هذه الجزيرة المطلة على البحر الأبيض المت.
فيردي بالحان من أمريكا اللاتينية
"انتهى مهرجان مالطا الدولي للموسيقى بحفل لعازف المزمار النمساوي أندرياس أوتنسرر مع فرقة الأوركسترا السيمفونية الأرمينية باشراف سيرغي سمباتيان. قدما فيردي. انها، سلسة من التغيرات على انغام أوبرا جوسيبي فيردي من ألحان أليكسي شور"، يقول مراسلنا وولفغانغ سبيندلر، الذي حضر المهرجان.
أندرياس أوتنسمر، 29عاماً، ولد في فينا، عازف المزمار الرئيسي في فرقة برلين الفيلهارمونية.
وسيرغي سمباتيان، عاماَ 30 عاما، ولد في يريفان من بين المواهب الواعدة، قدما "فيرديانا"، ابتكار جلبه أليكسي شور من أمريكا اللاتينية.
" تلقيت طلباً لكتابة شيء يتعلق بفيردي للقيام بجولة في أمريكا اللاتينية. فكرت بالعمل على الحان معروفة لفيردي وتقديمها بأساليب أمريكا الجنوبية. بثلاث حركات: الأولى هي "السامبا" والثانية "بوسا نوفا"، والثالثة، وهي الأكثر واقعية، رقصة التانغو"، يقول أليكسي شور وهو موسيقي ذاتي التعلم، درس الرياضيات قبل تكريس حياته للموسيقى.
تواصل بالنظرات بين أندرياس أوتنسمر وسيرجي سمباتيان
انها ليست المرة الأولى التي يقف فيها أندرياس أوتنسمر وسيرغي سمباتيان على المسرح معاً. في كل مرة، يبدوا العرض هو الأفضل.
" الأمر أسهل إذا كان هناك فهم شخصي، لذلك نتواصل بأعيننا بين الحركات، وحتى في الحركات، قال أندرياس أوتنسمر بعد العرض الموسيقي مع سيرغي الذي قال بدوره :"انها مجموعة أشياء. هذا هو السحر. معاً على خشبة المسرحلفهم الكيفية التي تعمل فيها هذه الأوركسترا. لم يكن لدينا الوقت الكافي للتدرب، لكن هناك التواصل بالنظرات، بالاجواء، بالطاقة، بالسلام، وفي النهاية بالفنانين."
أصبح مهرجان الموسيقى الدولي في مالطا حدثًا موسيقيًا كلاسيكيًا مهماً مع كبار نجوم الموسيقى العالمية وورش عمل ومسابقة للعزف على البيانو. حدث أثرى فاليتا التي اختيرت عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2018.