بوادر أزمة دستورية تعصف بإيطاليا..تعرّف على ملامحها

تسعى إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لـتشكيل حكومة جديدة منذ أن انتهت انتخابات مارس/ آذار بنتيجة غير حاسمة. وتخلت القوى المناهضة للمؤسسات عن جهودها لتشكيل ائتلاف حاكم في مطلع الأسبوع بعد خلاف مع الرئيس.

وتوقف رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي عن جهود تشكيل الحكومة بعدما رفض رئيس الدولة تعيين الخبير الاقتصادي باولو سافونا (81 عاما)، المعارض الصريح لليورو والاتحاد الأوروبي، في منصب وزير الاقتصاد.

الأزمة الدستورية التي تتخبط فيها إيطاليا في الوقت الراهن، هي في صلب اهتمامات البرلمان الأوروبي، حيث ان مجموعة الاشتراكيين في البرلمان ساندت قرار الرئيس الإيطالي الرافض لتعيين السيد باولو سافونا وزيراً للاقتصاد ضمن ائتلاف حكومي .