حكمت محكمة سويدية الخميس بالسجن المؤبد للاجئ أوزبكي وجد مذنباً بقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين خلال عملية دهس بشاحنة نفذها في ستوكهولم العام الماضي.
السجن المؤبد لأوزبكي قتل 5 أشخاص في عملية دهس بستوكهولم عام 2017
السجن المؤبد لأوزبكي قتل 5 أشخاص في عملية دهس بستوكهولم عام 2017
كذلك أُدين رحمت عقيلوف، الذي تقدم بطلب للجوء لكن السلطات السويدية رفضت طلبه، بمحاولة قتل 119 شخصاً آخرين كانوا بموقع الحادث.
وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية في بيان "المتهم مذنب، ضمن سلسلة جرائم أخرى، بارتكاب جريمة القتل المتصلة بالإرهاب في خمس قضايا. والعقوبة التي تقررت عليه هي السجن مدى الحياة".
وفي السابع من أبريل-نيسان من العام الماضي سطا عقيلوف على شاحنة لنقل الجعة من أمام أحد المطاعم في وسط ستوكهولم وقادها مسرعا لمسافة 500 متر في شارع مخصص للمشاة ودهس متسوقين قبل أن يصطدم بأحد المتاجر.
وألقت الشرطة القبض عليه في اليوم ذاته بعدما كشفت كاميرات المراقبة هويته وسرعان ما اعترف بأنه قائد الشاحنة. وخلال محاكمته قال إنه أراد أن يعاقب السويد على دورها في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء الحدث غير الاعتيادي بالسويد ليشكل صدمة للدولة التي لطالما اعتبرت نفسها بمنأى عن مخاطر الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
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