اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في المكسيك

اكتشف علماء الحفريات في متحف الصحراء الشهير في المكسيك بقايا نوع جديد من الديناصورات التي سكنت ساحل ولاية كواهويلا في شمال غرب المكسيك قبل 85 مليون سنة. وحسب العلماء يعدّ هذا النوع من أقدم الديناصورات التي عاشت بالمنطقة.
ويتعلق الأمر بـ "أكونثوليبان غونزاليزي"، الذي تمّ العثور عليه في منطقة أوكامبو بكواهويلا، وهو ينتمي إلى ديناصورات المناطق الصحراوية شمال البلاد.
وبعد أكثر من ثماني سنوات من الدراسات والبحث، كشفت الدراسات الحفرية أنّ الاكتشاف يتعلق بجنس جديد من الديناصورات الآكلة للعشب، نظرا للخصائص التي يتمتع بها، وخلص العلماء إلى أنّ طوله يبلغ ثلاثة أمتار ونصف المتر بينما يصل وزنه إلى أكثر من نصف طن.
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وحسب العلماء فاسم "أكونثوليبان غونزاليزي" مشتق من اليونانية حيث تعني كلمة "أكانثوس" العمود الفقري أما "ليبان" فهي تكريم لقبيلة "أباتشي" وسكانها الشجعان الذين سكنوا المنطقة حيث تم العثور على العينة.
ويختلف "أكونثوليبان" عن بعض الديناصورات ذات القواسم المشتركة كالديناصورات العشبية والديناصورات الزاحفة على خلفية ضخامة أحد عظام الساعدين، إضافة إلى وجود أشواك مخروطية في منطقة الحوض. وسيتمّ عرض نسخة طبق الأصل من ديناصور "أكونثوليبان غونزاليزي في متحف الصحراء بكواهويلا، الذي يضم مجموعة كبيرة من بقايا الديناصورات الأكثر أهمية في أميركا اللاتينية على غرار الديناصور "ريكس".
ويعتقد علماء الحفريات في المكسيك أنه لا يزال هناك العديد من الديناصورات المحلية التي لم يتم الكشف عنها بعد في كواهويلا.