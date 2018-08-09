العقوبات الأمريكية تطيح بالروبل وروسيا تهدد بوقف تصدير قطع الصواريخ لأمريكا

دفع فرض واشنطن عقوبات أمريكية جديدة على موسكو الأسواق الروسية للانخفاض بحدة يوم الخميس 9 أغسطس / آب ، لتتفاقم موجة بيع في الوقت الذي بلغ فيه الروبل أدنى مستوى في عامين وانخفضت فيه الأسهم والسندات أيضا.

وقالت إدارة ترامب ليل الأربعاء إن هناك حاجة لفرض عقوبات جديدة بعد أن تأكدت من أن موسكو استخدمت غاز الأعصاب ضد عميل روسي سابق وابنته في بريطانيا، وهو ما دأب الكرملين على نفيه. ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الإجراءات بالوحشية.

وانخفض الروبل لأدنى مستوياته منذ أغسطس آب 2016 عند 66.73 روبل للدولار قبل أن يقلص خسائره مسجلا 65.80 روبل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.