أشرفت السلطات العراقية الأحد على اعادة افتتاح الطريق الرئيسي بين اربيل وكركوك بعد اغلاقه منذ حوالي عشرة أشهر في أعقاب احداث أكتوبر-تشرين الأول الماضي.

وأشاد القائد في الشرطة الاتحادية اللواء شاكر كوين في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير شرطة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت بافتتاح الطريق الرابط بين اربيل وكركوك ومباشرة الفرق الفنية والأمنية لمهامها بتأمين الجسر من خلال تثبيت نقطتين للتفتيش، واحدة للشرطة الاتحادية، والأخرى لقوات البشمركة، التي ستقوم بتفتيش الذين يدخلون اربيل فيما ستتولى الشرطة الاتحادية تفتيش الأشخاص الداخلين الى كركوك.

اللواء شاكر كوين أعرب عن عميق سعادته بعبور المواطنين مرة أخرى حيث أشار إلى وجود تنسيق كبير للقضاء على المعوقات التي تقف أمام ذهاب وعودة المواطنين، خاصة وأنّ طريق أربيل-كركوك يعتبر مسارا استراتيجيا بالنسبة للمسافرين العراقيين والأكراد الذين ينتقلون بين المحافظات في الجنوب والشمال.