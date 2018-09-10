كبير المفاوضين الأوروبيين: خروج بريطانيا من الاتحاد خلال أسابيع "واقعي"

نقلت السفارة البريطانية في سلوفينيا على تويتر، الاثنين، عن ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل "بريكست"، قوله لمنتدى في سلوفينيا، إن توقع التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع "واقعي".
وقال بارنييه وفقا لمقتبسات بثتها محطة سكاي نيوز: "أعتقد أننا إذا كنا واقعيين، فسنتمكن من التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من التفاوض، وهي معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلال ستة أو ثمانية أسابيع".
وأضاف: "إذا أخذنا في الحسبان الوقت اللازم لعملية التصديق من مجلس العموم البريطاني من جانب، والبرلمان والمجلس الأوروبيين من جانب آخر (...)، فيتعين علينا التوصل لاتفاق قبل بداية نوفمبر. أعتقد أن هذا ممكن".
"انسحاب مبكر"
كما نشر بارنييه عبر صفحته الرسمية على تويتر تغريدة قال فيها: "اجتماع جيد في ليوبليانا (عاصمة سلوفينيا) مع رئيس الوزراء المكلّف سارك مارجان، لمناقشة المرحلة النهائية من مفاوضات بريكست".
وأضاف: "متحدون حول المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، ومصممون للعمل بجد من أجل التوصل إلى اتفاقية لانسحاب مبكر، بما في ذلك إيرلندا وإيرلندا الشمالية".
"قمة استثنائية"
من جهتها، قالت صحيفة "غارديان" البريطانية: "يتوقع قادة الاتحاد الأوروبي الإعلان عن قمة استثنائية حول بركست في تشرين الثاني/نوفمبر القادم".
وأضاف تقرير الصحيفة: "ستجري المناقشات خلال مأدبة غداء مدتها ساعتان في قمة غير رسمية في النمسا، حيث من المرجح أن يقوم القادة بتوجيه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي للعمل مع أفضل اقتراحات تيريزا ماي".
كما أشار التقرير إلى أن قادة الاتحاد "سوف يصرون على ضرورة التوصل إلى حل بشأن مسألة تجنب الحدود الصعبة في جزيرة إيرلندا، خلال انعقاد قمتهم في أكتوبر/تشرين الأول، من أجل التوصل إلى اتفاق".
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وقفز الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى له في خمسة أسابيع مدفوعا بتلك الأنباء ليسجل 1.3052 دولار، بما يمثل ارتفاعا نسبته واحد بالمئة تقريبا اليوم، فيما ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة تقريبا مقابل اليورو.