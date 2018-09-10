كبير المفاوضين الأوروبيين: خروج بريطانيا من الاتحاد خلال أسابيع "واقعي"

نقلت السفارة البريطانية في سلوفينيا على تويتر، الاثنين، عن ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل "بريكست"، قوله لمنتدى في سلوفينيا، إن توقع التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع "واقعي".

وقال بارنييه وفقا لمقتبسات بثتها محطة سكاي نيوز: "أعتقد أننا إذا كنا واقعيين، فسنتمكن من التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من التفاوض، وهي معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلال ستة أو ثمانية أسابيع".

وأضاف: "إذا أخذنا في الحسبان الوقت اللازم لعملية التصديق من مجلس العموم البريطاني من جانب، والبرلمان والمجلس الأوروبيين من جانب آخر (...)، فيتعين علينا التوصل لاتفاق قبل بداية نوفمبر. أعتقد أن هذا ممكن".