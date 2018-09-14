كشف فريق من علماء الآثار المصريين والأمريكيين النقاب عن أكثر من 800 مقبرة أثرية مصرية بموقع بين هرمين في قرية اللشت بمحافظة الجيزة المصرية.
مصر: اكتشاف 800 مقبرة أثرية يعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام
مصر: اكتشاف 800 مقبرة أثرية يعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام
وقالت قائدة الحملة الاستكشافية وعالمة الآثار الأميركية سارة بالساك لمجلة نيوزويك إن المنطقة المكتشفة كانت موقعاً لعاصمة المملكة المصرية الوسطى المعروفة باسم إتج-تاوي.
وأضافت: "الاكتشاف المثير سيؤهلنا لمعرفة المزيد عن الطبقات المتنوعة ومجموعات الناس التي عاشت في إتج-تاوي".
وازدهرت المملكة المصرية الوسطى بين أعوام 2050 و1710 قبل الميلاد، وامتاز عصرها بنهضة شاملة في الفنون والثقافة كما أنها فترة ظهور الإله أوزوريس إله البعث.
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وطبقاً لبالساك، يمثل الهرمان المجاوران لساحة المقابر المكتشفة قبرين للملك سنوسرت ووالده أمنمحات الأول وهم من ملوك العائلة الفرعونية الاثني عشر
وتم اكتشاف المقابر الأثرية بواسطة فريق بحث مشترك من جامعة ألاباما-برمنغهام ووزارة الآثار المصرية.
ومن المتوقع ان يعطي الاكتشاف دفعة قوية لجهود الوزارة في تنشيط السياحة المصرية، وخاصة بعد انخفاض أعداد السائحين الزائرين لمصر منذ ثورة 25 يناير-كانون الثاني التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2011.