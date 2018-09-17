امرأة تتهم مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا بسوء السلوك الجنسي

اتهمت امرأة قاضيا أمريكيا مرشحا لعضوية المحكمة العليا بسوء السلوك الجنسي في حادثة تعود لثمانينيات القرن الماضي وكشفت عن هويتها يوم الأحد مما دفع الجمهوريين لاعتزام إجراء المزيد من المناقشات حول اختيار القاضي للمنصب قبل أن تصوت لجنة على الأمر هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قالت المرأة وتدعى كريستين بليزي فورد إنها عندما كانت في المدرسة الثانوية بولاية ماريلاند قبل عقود قام القاضي المتهم بريت كافانا الذي كان مخمورا ويترنح بالإلقاء بها على سرير وتحسس جسدها وحاول نزع ملابسها.