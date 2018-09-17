المخرج الأمريكي مايكل مور: "عبقري الشر" ترامب باق وسيفوز بولاية ثانية

بعد نجاحه في توقع فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في انتخابات عام 2016، يضع المخرج الأمريكي مايكل مور الآن توقعاته بشأن انتخابات 2020.
المخرج وصانع الأفلام الوثائقية، قال لشبكة "سي إن إن" بحسب ما نقلت "نيوزويك"، إنه يعتقد أن ترامب سيفوز مرة أخرى، ويبقى لولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض.
كما قال مور، المعروف بمعارضته لترامب: "الكثير من الناس كانوا على يقين بفوز هيلاري (كلينتون) صيف عام 2016، وأن أحدا لن يصوت لهذا الغبي".
وأضاف مور للشبكة الأمريكية: "أتعامل مع الأمور كما لو أنه (ترامب) سيفوز بولاية رئاسية ثانية، فإذا كنت تعتقد أنه بعكس بذلك، معنى ذلك أن أيّ مرشح سينافسه سيخسر".
"الشرير العبقري"
ووفقا لمور، فقد تمكن "عبقري الشر" ترامب، أثناء الانتخابات، "من أن يتفوق على أذكى شخص ليترشح للرئاسة".
كما يعتقد المخرج أن ترامب هو من يقف وراء المقال المنشور بلا اسم في "نيويورك تايمز" أوائل أيلول/سبتمبر، (في إشارة إلى مقال ادعى فيه شخص أخفى اسمه أنه من إدارة ترامب أن هناك مجموعة من معارضي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يعملون ضد أجندات الرئيس "المتخبطة").
وقال مور: "ترامب كتبه (المقال). إما هو أو أحد أتباعه. إنه المضلل الكبير، بل هو ملك التضليل".
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"شخصيات محبوبة"
ومن البداية، توقع المخرج ترشيح الحزب الجمهوري لترامب، ولاحقا، تنبأ بوصوله إلى البيت الأبيض، في مذكرات نشرها عبر مدونته الخاصة.
وفي حوار سابق مع "ذا هوليوود ريبورتر"، كان المخرج الشهير قد صرّح بحاجة بلاده إلى "شخصيات محبوبة" ليتمكن من الفوز على ترامب في انتخابات عام 2020، معددا شخصيات مثل الممثل توم هانكس، ومقدمة البرامج أوبرا وينفري، وميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق.