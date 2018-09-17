المخرج الأمريكي مايكل مور: "عبقري الشر" ترامب باق وسيفوز بولاية ثانية

بعد نجاحه في توقع فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في انتخابات عام 2016، يضع المخرج الأمريكي مايكل مور الآن توقعاته بشأن انتخابات 2020.

المخرج وصانع الأفلام الوثائقية، قال لشبكة "سي إن إن" بحسب ما نقلت "نيوزويك"، إنه يعتقد أن ترامب سيفوز مرة أخرى، ويبقى لولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض.

كما قال مور، المعروف بمعارضته لترامب: "الكثير من الناس كانوا على يقين بفوز هيلاري (كلينتون) صيف عام 2016، وأن أحدا لن يصوت لهذا الغبي".