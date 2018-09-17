قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الاقتصاد البريطاني سيعاني من عواقب وخيمة إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون الانفاق على صفقة واضحة للخروج.
صندوق النقد الدولي: عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال عدم التوصل لاتفاق بريكسيت
صندوق النقد الدولي: عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال عدم التوصل لاتفاق بريكسيت
وجاءت تصريحات لاغارد إبان تقييم صندوق النقد الدولي السنوي للاقتصاد البريطاني، فقالت إن بريطانيا ستواجه عدداً من التحديات الاقتصادية بعد خروجها من الاتحاد في جميع الأحوال.
وخصّت لاغارد بالذكر معدلات نمو الاقتصاد البريطاني، التي أكدت أنها لن تتعدى 1.5% سنوياً وهو أقل من معدلات نمو الاقتصادين الألماني والفرنسي، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد وعجز في الميزانية وانخفاض قيمة الجنية الإسترليني.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر، إلا أن أنها لم تتمكن حتى الآن من التوصل لاتفاق مع بروكسل يضمن خروجا تدريجيا.
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