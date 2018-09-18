قال جاك ما رئيس مجلس إدارة علي بابا يوم الثلاثاء إن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدوم لما يصل إلى 20 عاما مضيفا أنها ستكون "مبعث فوضى" لجميع الأطراف الضالعة فيها.
رئيس علي بابا: حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تدوم 20 عاما
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رئيس علي بابا: حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تدوم 20 عاما
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كان ما يتحدث خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه علي بابا.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت واشنطن إنها ستفرض رسوما جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار وهو ما قالت بكين إنها سترد عليه.
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