أطلق عملاق صناعة السيارات الألمانية أودي سيارة كهربائية جديدة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات كما أعلن عن شراكة مع شركة أمازون لتسهيل إعادة شحن موديلاتها القادمة من السيارات إي-ترون.
أودي تشعل سباق المنافسة مع تسلا بإطلاق سيارة كهربائية جديدة بمساعدة أمازون
أودي تشعل سباق المنافسة مع تسلا بإطلاق سيارة كهربائية جديدة بمساعدة أمازون
وستتاح السيارة أودي إي-ترون المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة العام المقبل بسعر مبدئي 75 ألفا و795 دولارا قبل خصم ضريبي قدره سبعة آلاف و500 دولار.
وكشفت أودي النقاب عن السيارة الجديدة في حفل كبير بعقر دار منافستها تسلا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقال سكوت كيو رئيس أودي أمريكا في مقابلة مع رويترز "أريد أن تصبح أودي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في أمريكا على المدى الطويل".
إقرأ أيضاً:
من بينها "أودي" و"بورش".. الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا بشأن انبعاثات سيارات ألمانية
فيديو: مرسيدس تعلن الحرب على تسلا وتطرح سيارة رياضية كهربائية منافسة
معرض جنيف للسيارات: المحركات الكهربائية تحتل الصدارة
وتستغل أودي والشركة الأم فولكسفاغن إطلاق السيارة إي-ترون في الولايات المتحدة منتصف 2019 لاستهداف إحدى العقبات التي تقف في وجه زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وهي الافتقار إلى السبل المناسبة لإعادة شحن بطاريات تلك السيارات.
وستدخل أودي في شراكة مع أمازون للتجزئة من أجل بيع أنظمة الشحن الكهربائي الخاصة بالسيارات لمشتري إي-ترون وتركيبها وفقا لما ذكرته الشركتان يوم الاثنين.
وستقوم أمازون بتوصيل مكونات تلك الأنظمة وتكليف فنيين متخصصين في الكهرباء بتركيبها.