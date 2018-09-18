من بينها "أودي" و"بورش".. الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا بشأن انبعاثات سيارات ألمانية

قالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقا رسميا فيما إن كان مصنعو السيارات الألمان "بي أم دبليو" و"دايملر" و"فولكس فاغن"، قد تواطؤوا لتفادي المنافسة في تطوير تكنولوجيا الانبعاثات النظيفة.

وأوضحت المفوضية، التي تشرف على سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنها تفحص ما إذا كان صناع السيارات قد اتفقوا على عدم التنافس فيما بينهم في تطوير وطرح أنظمة خفض الانبعاثات الضارة من سيارات البنزين والديزل.

ويأتي التحقيق الجديد بعد عام تقريبا من حملة شنتها المفوضية على الشركات، وبعد عامين من قيامها بفرض غرامة قياسية بلغت 2.93 مليار يورو (3.4 مليار دولار) على مجموعة من صانعي الشاحنات، بما في ذلك "ديملر"، لتحديد الأسعار وتأخير اعتماد التكنولوجيا لمحرك أنظف.