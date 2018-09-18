هذه الأعراض قد تنذر بسرطان البروستات...لا تهملها

يعد سرطان البروستات من أكثر السرطانات شيوعاً عند الرجال في جميع أنحاء العالم. ويزداد خطر الإصابة به مع التقدم بالعمر ويُعتبر واحداً من السرطانات المميتة في مراحله المتقدمة.
في الولايات المتحدة، يعتبر هذا السرطان ثاني الأمراض المميتة في البلاد. وبحسب الإحصاءات، واحد من كل تسعة رجال يُصاب به في مرحلة ما من حياته.
ولا تظهر عند المرضى غالباً أية اعراض في المراحل الأول من المرض. لذلك من الضروري الانتباه إلى أية مشاكل صحية مهما كانت بسيطة بهدف الكشف المبكر عن السرطان .
فيما يلي عشرة إشارات تسبق الإصابة بسرطان البروستات ويجب عدم إهمالها بحسب موقع thisisinsider
- عدم التبول بكمية كافية
- انتفاخ في القدمين والساقين
- الإصابة المتكررة بالإمساك
- الذهب إلى الحمام في الليل أكثر من المعتاد
- عدم قذف السائل المنوي كما هو معتاد
- ألم مجهول السبب في الفخذين والوركين
- فقدان الوزن
- عدم الشعور بالراحة في وضعيىة الجلوس
- فقدان الشعور المفاجئ بالساقين او القدمين
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