أعلنت شركة النقل الفضائية "سبيس إكس" الاثنين أن رجل الأعمال الياباني، يوساكو ميزاوا، سيكون أول راكب خاص على متن رحلاتها.
ملياردير ياباني أول المسافرين في رحلة خاصة إلى القمر
ملياردير ياباني أول المسافرين في رحلة خاصة إلى القمر
وميزاوا هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمتاجر بيع الأزياء عبر الإنترنت "زوزو"، وكان سابقا ضارب إيقاع فرقة لموسيقى البانك.
ومن المتوقع أن يستقل الملياردير الياباني رحلة المركبة الفضائية "بيغ فالكون" التي ستنطلق نحو حول القمر في العام 2023، ليكون أول المروجين للسياحة الفضائية.
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وميزاوا أول شخص يسافر إلى القمر منذ أن أنهت الولايات المتحدة مهمتها أبولو عام 1972. وتم الكشف عن اسمه مساء الاثنين في مقر الشركة ومصنع الصاروخ في هوثورن بلوس أنجلس.
ولم يفصح خلال الافتتاح عن المبلغ الذي سيدفعه الملياردير لتسديد تذكرة رحلته القمرية.
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ونشر الملياردير إيلون ماسك الخميس صورة للعلم الياباني على حسابه على موقع تويتر، ثم نشر يوم الأحد عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة بيج فالكون روكيت أو "بي.إف.آر". ويعد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.
وعلى الرغم من أن المركبة لم تصنع بعد فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022 على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024.
وتخطط شركة سبيس إكس إلى رحلة دوران حول القمر. ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.