أمريكي يبيع "صخورمن القمر" من العهد السوفياتي مقابل 855 ألف دولار

باع جامع مقتنيات أمريكي ثلاث شظايا صخور جلبتها مهمة فضاء سوفيتية من القمر عام 1970 مقابل 855 ألف دولار في مزاد أقيم في نيويورك يوم الخميس.

وقالت دار مزادات سوذبيز إن "الصخور القمرية" هي الشيء القمري الموثق الوحيد المعروف أنه مملوك لشخص. وعرض جامع المقتنيات، الذي لم يتم الكشف عن هويته، الصخور للبيع بعد أن كان قد اشتراها في مزاد عام 1993 مقابل 442500 دولار.