عاجل

عاجل

الكويت

السلطات الكويتية تغلق متجرا لبيع التماثيل التذكارية بحجة أنها "أصنام"

تقرأ الآن:

السلطات الكويتية تغلق متجرا لبيع التماثيل التذكارية بحجة أنها "أصنام"

السلطات الكويتية تغلق متجرا لبيع التماثيل التذكارية بحجة أنها "أصنام"
حجم النص Aa Aa

تصدر هاشتاغ #أصنام_في _الكويت مواقع التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط صباح الثلاثاء على خلفية إغلاق السلطات لمتجر لبيع مجسمات شخصية ثلاثية الأبعاد. هدف المتجر هو الاحتفاظ بالذكريات الجميلة في حياة الأشخاص عن طريق تجسيدها في صورة تماثيل صغيرة. ولكن السلطات الكويتية رأت أن منتجات المتجر تسببت في إثارة الجدل بين الدعاة وعلماء الشريعة بسبب شبة "الأصنام"، وقررت إغلاق المتجر.

المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده وصاحب الفكرة، هو محمد اليوسفي وتتلخص طبيعة عمله في إستيراد لطابعات ثلاثية الأبعاد المنتجة للمجسمات. وقال اليوسفي في تصريح لجريدة القبس الكويتية: "لم نتوقع أبدا أن نفتح محلا أو نقدم خدمة ونحن في عام 2018 ثم يأتي من يتهم الشركة بأنها تبيع أصناما!"

"طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة".

محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت

وأضاف اليوسفي لموقع "القبس" الإلكتروني في حديثه عن مسألة وجود موظفين أجانب في الشركة.: "من المؤكد أنه لم يكن ذلك محسوبا في الخطة، وعليه عندما تخرج قضية كهذه فمن الطبيعي أن تحدث بعض الاضطراب في التصرفات. علما أن الخلفية الثقافية للموظفين تجعلهم غير قادرين على الرد على أسئلة من يسألونهم عن الدين والأصنام والفتاوى".

وكتب عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة حولي عبدالله مرزوق الرومي على "تويتر" :"تم إغلاق محل بيع المجسمات في الكويت لا نقبل مثل هذه المحلات في البلاد، وهذا من أكبر المحرّمات والمنكرات حسب ما وصفه رجال الدين".

للمزيد على يورونيوز: