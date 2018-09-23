ما هي الجنسيات الأكثر تواجدا في 4 دول خليجية؟

من المعروف أن دول الخليج هي الدول الأكثر جذبا للشباب أو الباحثين عن عمل، نظرا لتوفر هذه الفرص، ولمستوى الرواتب التي تقدمها، وبالتالي "البحبوحة" التي سيعيشون فيها.
موقع pewglobal وفي دراسة له عن أعداد المهاجرين والدول الجاذبة لهم، ذكر أن السعودية على سبيل المثال، وهي البلد الأكثر جذبا من بين الدول العربية عامة والخليج خاصة، يعيش فيها حوالي 12.190.000 مقيم غير سعودي، بحسب إحصائية أجريت عام 2017.
هذا الرقم ازداد حوالي 4 مليون مقارنة بالعام 2010، والملفت بالموضوع، أنه وخلال فترة الدراسة التي أجراها الموقع، وفق مقارنات لاحصائيات ما بين العام 1990 و2017، فإن ترتيب الجنسيات الأكثر تواجدا في السعودية بقي نفسه تقريبا، فالهنود يحتلون المركز الأول، بتعداد 2.270.000 نسمة، يليهم الإندونيسيون بحوالي مليون ونصف، والباكستانيون بـمليون و340 ألف (1.340.000 )نسمة، فبنغلادش ومصر بـ 870.000 نسمة ومن ثم السوريين واليمنيين.
اللافت ففي هذه الأرقام أن عدد الهنود والباكستانيين والإندونيسيين والبنغال، هم أكثر من 50% من مجموع الجنسيات البقية.
ومن المراكز العشرة الأولى توجد فقط 3 جاليات عربية، حيث تحتل الجالية المصرية في المركز الخامس، وسوريا في السادس، واليمن في السابع، بتعداد 870 ألف، و750 ألف، و700 ألف على الترتيب.
الإمارات والتي تحتل المرتبة الثانية، فيها حوالي 8.310.000 نسمة من غير المواطنين، بحسب الدراسة، ترتيب الجنسيات فيها مشابه للسعودية تقريبا، حيث يحتل الهنود فيها المركز الأول بـ 3.310.000 مقيم، يليها البنغال بمليون مقيم، والباكستانيون بـ 950 ألف مقيم، فالمصريون بـ 860 ألف نسمة، ومن ثم الفلبينيون بأكثر من نصف مليون.
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ويمكن الجزم بأن الجالية الهندية هي الأكثر في الإمارات، حيث يشكلون حوالي 33%، مقارنة بعدد السكان الإجمالي الذي يقدره موقع government ب 9.121.167 نسمة. كما أن عدد أول ثلاث جنسيات في البلد، وهم من غير العرب، يشكلون أكثر من 50% من عدد السكان الإجمالي.
وبالحديث عن الجاليات العربية في الإمارات، ومن بين أكبر 10 جاليات تحتل الجالية المصرية المركز الرابع في القائمة الاجمالية، والأولى عربيا بـ 860 نسمة، وتأتي اليمن في المركز السابع بـ 200 ألف نسمة، فالأردن بـ 160 نسمة فالسودان بـ 130 ألف نسمة.
الكويت والتي تجذب حوالي 3120000 مقيم، للعمل فيها، يشكل الهنود الأغلبية العظمى، فهم فيها بالترتيب الأول بين المقيمين، يشكلون حوالي الثلث، والملفت أنهم يشكلون ضعف تعداد الجالية التي تليهم في الترتيب وهي الجالية المصرية حيث يبلغ عددهم في الكويت حوالي 420 ألف مقيم، ويأتي البنغال في الترتيب الثالث بعدد 380 ألف مقيم، والباكستانيون في المركز الرابع بعدد 340 ألف مقيم، وفي حال جمعنا الجالية الهندية والبنغالية والباكستانية، فقط فهم يشكلون أكثر من 50% من المقيمين الأجانب في الكويت.
قطر، التي وصل عدد سكانها 2.561.643 بحسب موقع وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، فيها حوالي 1.720.000 مقيم، منهم 660 ألف مقيم من الهند، و170 ألف مصري، و160 ألف من بنغلادش.
ومن بين أول 10 جنسيات في قطر، توجد فقط ثلاث دول عربية، هي مصر، ويأتي اليمن في المركز التاسع بجالية تبلغ أربعين ألفا، والأردن في المركز العاشر بجالية تصل إلى ثلاثين ألفا.