ما هي الجنسيات الأكثر تواجدا في 4 دول خليجية؟

من المعروف أن دول الخليج هي الدول الأكثر جذبا للشباب أو الباحثين عن عمل، نظرا لتوفر هذه الفرص، ولمستوى الرواتب التي تقدمها، وبالتالي "البحبوحة" التي سيعيشون فيها.

موقع pewglobal وفي دراسة له عن أعداد المهاجرين والدول الجاذبة لهم، ذكر أن السعودية على سبيل المثال، وهي البلد الأكثر جذبا من بين الدول العربية عامة والخليج خاصة، يعيش فيها حوالي 12.190.000 مقيم غير سعودي، بحسب إحصائية أجريت عام 2017.