قالت والدة شاب فلسطيني إنه توفى اليوم الثلاثاء نتيجة ضرب جنود الجيش الإسرائيلي له حتى الموت.
اتهامات للجيش الإسرائيلي بضرب شاب فلسطيني حتى الموت في الضفة الغربية
اتهامات للجيش الإسرائيلي بضرب شاب فلسطيني حتى الموت في الضفة الغربية
وتوفي محمد الخطيب، 24 عاماً، أثناء إلقاء الجيش الإسرائيلي القبض عليه من منزله في بلدة بيت ريما بالضفة الغربية للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية ولم يتم معرفة السبب وراء وفاته.
وقالت والدته: "خرجت من المنزل ورأيت ابني ملقياً على الأرض أثناء محاولة الجنود الإسرائيليين إيقاظه. سألتهم ماذا فعلتم به؟ ولماذا هو ملقى على الأرض؟ لماذا فعلتم هذا؟"
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده لم يستخدموا العنف أثناء إلقاء القبض على الخطيب، مضيفاً بأنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وفاته.
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تزيل بيوت صفيح قرب قرية خان الأحمر التي تسعى لهدمها في الضفة الغربية
إسرائيل تبني جدارا إسمنتيا جديدا على الحدود مع لبنان للاحتماء من هجمات محتملة لحزب الله
مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة رويترز إن الخطيب لم يبد أي مقاومة خلال إلقاء القبض عليه.
وأضافت: "فقد (الخطيب) الوعي أثناء إلقاء القبض عليه وتمت معالجته بموقع الحدث بواسطة الجنود المتواجدين ثم أُخذ لمستشفى إسرائيلي بصحبة فريق طبي حاول إفاقته قبل أن تُعلن وفاته بالمستشفى".
وقالت متحدثة باسم المستشفى لرويترز إنه لم يتم العثور على أية أثار لكدمات أو إصابات بجسد الخطيب.
وتطالب عائلة الخطيب بتشريح جثته بمنشأة فلسطينية لمعرفة أسباب وفاته.