قالت وسائل إعلام كرواتية يوم الأربعاء إن نيابة مدينة أوسييك وجهت اتهاماً بالشهادة الزور لمدافع منتخب كرواتي لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي.
اتهام ديان لوفرين بالشهادة الزور في قضية تعود لعام 2017
اتهام ديان لوفرين بالشهادة الزور في قضية تعود لعام 2017
وقالت وكالة رويترز إن النيابة لم تذكر اسم لوفرين – كما هي العادة القانونية تجاه المتهمين في كرواتيا – إلا أنها اتهمت مواطناً يبلغ من العمر 29 عاماً وكشفت عن تفاصيل شهادته بالقضية محل الاتهام.
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وتعود تفاصيل القضية لاتهام وإدانة مسؤول بنادي لوفرين السابق، دينامو زغرب، بالتلاعب والتهرب الضريبي والتربح من بيع لوفرين لنادي أولمبيك ليون الفرنسي بشكل غير مشروع عام 2010.
وحكم على مسؤول النادي السابق زدرافكو ماميتش بالسجن لست سنوات ونصف.
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القضية هي ذاتها التي اتهم فيها زميل لوفرين بالمنتخب الكرواتي وأفضل لاعب في أوروبا لوكا مودريتش بالشهادة الزور.
ويواجه لوفرين إمكانية السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات حال إدانته.