ما الذي يحدث مع.. ولمحمد صلاح؟

يكاد لا يمر يوم دون أن تتداول وسائل الإعلام، عربيا وعالميا، أخبار لاعب المنتخب المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح. آخر تلك الأخبار تتعلق بلقطة "مثيرة للجدل" خلال آخر مبارايات فريقه، وأخرى حول "تراجع مستواه"، إلى جانب الحديث القديم المتجدد حول "التوتر" الذي يشوب علاقته بزميله السنغالي، ساديو ماني.

اللاعب المرشح لجائزة "الأفضل" في العالم، ظهر خلال مباراة فريقه مع نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وهو يرمي زجاجة ماء بقوة، إثر تسجيل زميله، روبرتو فيرمينو، هدف التقدم والفوز في المباراة.

النتيجة كانت التعادل بهدفين لمثلهما، عند الدقيقة 85، عندما أخرج المدرب كلوب صلاح، ما اعتبره البعض السبب في تصرّف اللاعب المصري، الأمر الذي عرّضه لانتقادات كثيرة.