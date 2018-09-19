"فورت ترامب".. هل تؤسس لحضور عسكري دائم على حدود روسيا؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفكر في طلب وجود عسكري أمريكي دائم في بولندا (الزميلة في حلف الناتو)، وشاطر مخاوف وارسو بشأن عدوان روسي محتمل. مشيراً إلى أن طلب إقامة قاعدة كان قيد الدراسة. وأنه يقدر عرض بولندا وضع أكثر من ملياري دولار في هذا المشروع.
جاء ذلك في تعقيب على طلب نظيره البولندي اندريه دودا خلال اجتماع ضمهما بالبيت الابيض، إقامة قاعدة دائمة للولايات المتحدة، مقترحاً تسمية لها "فورت ترامب"!
حيث أوضح الأخير أن هذا سيكون حصناً منيعاً ضد ما اعتبره تهديداً من روسيا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدة الرئيسان في البيت الأبيض، قال الرئيس البولندي أندريزي دودا: ابتسمت بينما كنت أخبر السيد الرئيس بأني أرغب في إقامة قاعدة أمريكية دائمة في بولندا، والتي سنطلق عليها اسم فورت ترامب."
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واتفق ترامب مع حجج دودا بأن الإجراءات الروسية، لا سيما الاستيلاء على أجزاء من جورجيا وأوكرانيا، تستدعي رداً قاسياً.
وقال: "أعتقد أن روسيا تصرفت بقوة. إنهم يحترمون القوة. إنهم يحترمون القوة، كما يفعل أي شخص. ولدينا أكبر قوة في العالم، خاصة الآن."
وأضاف أنه اتفق مع دودا على أن موسكو "تصرفت بشكل عدواني" في المنطقة، موضحاً أن طلب إقامة قاعدة كان قيد الدراسة، معرباً عن تقديره عرض الرئيس دودا بوضع أكثر من ملياري دولار في المشروع.
واشنطن تدرس الخيارات
ومساء الثلاثاء 18 أيلول سبتمبر أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ "الولايات المتّحدة تتعهّد النظر في الخيارات المتاحة لتأمين دور أكبر للجيش الأميركي في بولندا، وسوف نكثّف مشاوراتنا لتحديد جدوى هذا الأمر".
وأوضح البيان أن "نتائج هذه الجهود ستسهم في الدفاع، ليس فقط عن أوروبا الوسطى والشرقية، ولكن أيضاً عن التحالف ككل"، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يضم بولندا.