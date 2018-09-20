انطلقت طائرات عسكرية بريطانية وفرنسية لمراقبة طائرات مقاتلة يشتبه أنها روسية كانت تحلق فوق بحر الشمال يوم الخميس.
إنطلاق طائرات بريطانية وفرنسية لمراقبة طائرات روسية فوق بحر الشمال
إنطلاق طائرات بريطانية وفرنسية لمراقبة طائرات روسية فوق بحر الشمال
وقال الكولونيل سيريل دوفيفييه المتحدث باسم سلاح الجو الفرنسي لرويترز إنه جرى رصد طائرة أو عدة طائرات روسية وإن تحركاتها لم تكن عدوانية.
وأضاف "تم تفعيل آليات الرد المعتادة: انطلقت مقاتلات رافال في الصباح من قاعدة سانت ديزييه ترافقها طائرة لإعادة التزود بالوقود واتخذت وضعها استعدادا لتدخل محتمل".
وتراقب طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني الطائرات الحربية الروسية قرب المجال الجوي البريطاني واعترضت طائرات قرب رومانيا الشهر الماضي.
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