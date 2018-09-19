الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي وضعت حدا لرعب النساء المسلمات في الهند من الطلاق بالثلاث، بعد أن سنت الأربعاء قانونا يجرم استخدام الرجل لحقه في طلاق زوجته بالثلاث دفعة واحدة. وجرمت حكومة مودي المسألة وجعلت منها تهمة تحمل عقوبة السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة.
الهند: السجن ثلاث سنوات لمن يطلق زوجته بـ"الثلاث"
الهند: السجن ثلاث سنوات لمن يطلق زوجته بـ"الثلاث"
وانتقد حزب "بهاراتيا جاناتا" القرار وقال المتحدث باسم الحزب: "إن حكومة مودي لم تسن هذا القانون بهدف تطبيق العدالة بل جعلت منها قضية تخدم مصالحها السياسية في البلاد".
شاهد أكثر على يورونيوز: مصريات مطلقات تدشن إذاعة "مطلقات راديو"
قصة واقعية لامرأة هندية
ذكرت إحدى النساء الهنديات أن زوجها قد اعتاد ضربها وسبها، وتطور معه الأمر لطردها من منزلها، وعندما ذهبت لمركز الشرطة من أجل تقديم شكوى ضده، قام الضابط بالاتصال به، فطالبه الزوج بإعطاء زوجته السماعة، ورمى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات، وانتهت قصتها معه إلى الأبد.
اقرأ على يورونيوز: أكثر من ثلث حالات الانتحار حول العالم أبطالها فتيات هنديات.. لماذا؟
قانون لخطب ود النساء المسلمات
وأقر مجلس الوزراء الهندي أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات، مودي كان قد قال الشهر الماضي في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه "لن يهدأ لحين إنصافهن" في إشارة إلى النساء المسلمات.
وقال رافي شانكار وزير القانون الاتحادي في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت في البلاد على الرغم من صدور حكم قضائي بمنعها قبيل انتخابات العام المقبل في أبريل-نيسان.
وكانت المحكمة العليا قد حظرت "الطلاق بالثلاث" العام الماضي على خلفية احتجاجات من مسلمات.
وقضت المحكمة في أغسطس آب من العام الماضي بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيا بنطق "أنت طالق" ثلاثا. وتحاول الحكومة سن تشريع "يحظر تماما" هذا الإجراء.