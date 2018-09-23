محكمة هندية ترفض الإفراج بكفالة لقس متهم باغتصاب راهبة مرات ومرات

رفضت محكمة هندية تسريح القس الكاثوليكي برانكو مولاكال بكفالة، وهو متهم باغتصاب راهبة في ولاية كيرالا جنوبي الهند لمرات متعددة. وكان القس مولاكال الذي يدير أبرشية جالاندار قد إعتقل أول أمس الجمعة، بعد يوم من موافقة الفاتيكان على طلبه بإعفائه مؤقتا من الواجبات المنوطة بعهدته، في ظل تصاعد الاحتجاجات المنادية باعتقاله.
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وكان القس نفى خلال استجوابات سابقة قيامه بأي إساءة. وكانت الراهبة اتهمت القس باغتصابها عدة المرات على مدى سنتين، منذ أيار/مايو 2014، وقد بعثت برسالة مفصلة إلى البابا فرنسيس بداية الشهر الحالي، تطالب فيها باتخاذ الاجراء اللازم ضد القس مولاكال. ولم يعلق البابا من ناحيته على هذه الوضعية في الهند.
وتأتي عملية إيقاف القس في وقت شهدت فيه الطائفة المسيحية في الولاية سلسلة من حالات مشابهة، بما فيها اعتقالات طالت كهنة الشهر الماضي، بسبب ادعاءات موجهة ضدهم تتعلق باعتداءات جنسية، أما الكنيسة فتقول إنها تعتقد أن الكهنة أبرياء.