تفاصيل جريئة في كتاب ستورمي دانيالز "full disclosure" عن علاقتها بترامب

يبدو أن ستورمي دانيالز نجمة الأفلام الإباحية لن تشعر بالإحراج بالإسهاب في تفاصيل العلاقة الجنسية التي خاضتها مع الرئيس دونالد ترامب، في كتابها التي تنوي إصداره.
فالكتاب لا يحوي فقط معلومات عن شخصية ترامب وتصرفاته فقط، بل تطرقت فيه إلى وصف عضوه الذكري، وأبدت تقززها من العلاقة معه، ووصفتها بالأسوأ في حياتها.
وألمحت إلى أنه عرض عليها أن تظهر في إحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع وأن يطيل الحلقات، فيما وصفته بمحاولة للغش، وبأن هذا يؤكد ضعف الوازع الأخلاقي عنده، كما ذكرت الغارديان.
علاقة ترامب بدانيالز بدأت عام 2006 وانقطعت بعد أشهر، رغم تواصله معها، إلا أن ظهوره في الواجهة عام 2016، وتصدره المشهد السياسي خلال حملته للانتخابات الرئاسية، فاعتقدت أنه لن ينجح كونه لا يطمح لأن يكون رئيسا، إلا أنها وبعد فوزه شعرت بالخطر خاصة لمعرفتها بتفاصيل كثيرة عن حياته، بالإضافة إلى تعرضها للتهديد في العام 2011، من قبل شخص اقترب منها وحذرها من الإفصاح عن علاقتها مع ترامب، وهو ما نفاه الأخير ووصفه بالأكذوبة.
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وادعت دانيالز بأنها وقعت اتفاقا قبضت بموجبه 130 ألف دولار مقابل صمتها، وعدم حديثها عن علاقتها بترامب، الذي ينفي العلاقة جملة وتفصيلا، إلا أنه يعترف بدفعه هذا المبلغ، من خلال محاميه السابق مايكل كوهين.
وقالت دانيالز إن الدعوة التي أقامتها تهدف لإبطال اتفاق عدم إفشاء الأسرار وقعت عليه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 يلزمها بالصمت بشأن ما وصفتها بأنها علاقة "حميمية" جمعتها بترامب.
وزعمت في الدعوى، التي أقيمت في مارس آذار في لوس انجليس أن اتفاق عدم إفشاء الأسرار باطل وإنها حرة في مناقشة علاقتها بترامب علنا لأنه لم يوقع على الاتفاق قط.
وأقر مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب بالذنب بتهمة انتهاك القانون الاتحادي بعد أن دفع لدانيالز 130 ألف دولار لعدم كشف معلومات ستضر بترامب.
وتطرقت دانيالز في كتابها إلى طفولتها التي عانت فيها، حيث تعرضت للاغتصاب في عمر التاسعة، مرورا بعملها في مجال "الرقص العاري" في المرحلة الثانوية، لتصبح بعدها نجمة أفلام اباحية.
وكانت قد صرحت يوم 12 سبتمبر / أيلول، بأنها كتبت مذكراتها الشخصية وروت فيها بأدق التفاصيل معاركها القانونية القائمة مع ترامب وحياتها كراقصة تعر، وستنشر شركة سانت مارتنز برس التابعة لدار ماكميلان للنشر كتابها "الكشف الكامل" يوم 2 أكتوبر / تشرين الأول، بحسب رويترز.