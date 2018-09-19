السويد: بدء محاكمة زوج عضوة بأكاديمية "نوبل" بتهمة الاغتصاب

وصل الرجل الذي يقع في قلب فضائح تتعلق باعتداءات جنسية وجرائم مالية تلطخ سمعة جائزة نوبل للآداب، الأربعاء، إلى محكمة محلية في السويد، لتبدأ محاكمته بتهم اغتصاب واعتداء جنسية.
جان كلود أرنو، الشخصية الثقافية المرموقة في السويد، يواجه تهمتي اغتصاب حدثتا عام 2011، أمام محكمة محلية في العاصمة ستوكهولم.
المواطن الفرنسي متزوج من كاتارينا فروستنسون، الشاعرة السويدية والعضو في الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة الأرفع في الأدب.
في وقت سابق، أنكر أرنو تهم الاغتصاب، إلى جانب تهم أخرى تتعلق باعتداءت جنسية.
وتبدأ إجراءات محاكمة أرنو، والتي تتضمن شهادة إحدى الضحايا المزعومات وسبعة شهود، خلف أبواب موصدة.
فيما ستنشر الملاحظات الختامية حول المحاكمة في 24 أيلول-سبتمر القادم، دون توضيح بشأن موعد الإعلان عن الحكم.
ولدى وصوله إلى المحكمة، استقبل أرنو عشرات الصحفيين بوابل من الأسئلة، لكنه اختار الصمت ورفض الإجابة عن أي منها.
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