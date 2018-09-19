الأمم المتحدة: وفاة 1.6 مليون شخص بمرض السُلّ عام 2017

أشار تقرير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن 1.6 مليون شخص توفوا عام 2017 نتيجة إصابتهم بمرض السُلّ.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات بسبب السُلّ مقارنة بعام 2016، بالإضافة إلى تضافر المجهودات العالمية في تجنب 54 مليون حالة وفاة بسبب نفس المرض منذ عام 2000، إلا أن التقرير أكد أن المرض يظل الأكثر عدوى على مستوى العالم.
كذلك أكد التقرير أنه يجب بذل جهود أكبر على مستوى قطاعات مختلفة إذا أرادت الدول الوفاء بالالتزام الأممي السابق بالقضاء على السُلّ بحلول عام 2030.
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وقالت تيريزا كازاييفا، مديرة برنامج السُلّ بمنظمة الصحة العالمية: "من غير المقبول في القرن الواحد والعشرين أن يموت الملايين من الناس بسبب هذا المرض الذي يمكن تجنبه والعلاج منه".
ويدعو التقرير إلى تعبئة غير مسبوقة على المستويات الوطنية عبر تخصيص ميزانيات أعلى لمكافحته.
ومن المقرر أن يجتمع أكثر من 50 زعيما من قادة العالم بالقمة الأممية الأولى بشأن مرض السُلّ الأسبوع المقبل بمدينة نيويورك.