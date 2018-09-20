عادت طائرة هندية إلى مومباي بعد أن اشتكى عشرات المسافرين، من إصابة آذانهم بأوجاع، فيما نزفت أنوف بعضهم بسبب اختلال الضغط الجوي داخل الطائرة.
شاهد: أنوف مسافرين تنزف دما بسبب اختلال الضغط الجوي على متن طائرة هندية
شاهد: أنوف مسافرين تنزف دما بسبب اختلال الضغط الجوي على متن طائرة هندية
واستعان الركاب بأقنعة تساعدهم على تنفس الأوكسجين خلال الحالة الطارئة، التي قام أحد الركاب بتصوير مجرياتها، ثم نشر الشريط المصور على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وفي بيان لشركة الطيران قال مسؤولون إن الطائرة كان على متنها 166 راكبا وخمسة عناصر من طاقمها، قد تمكنوا من الهبوط بشكل عادي في مطار مومباي رغم الحالة الطارئة، حيث قدمت مساعدات طبية لنحو 30 راكبا.
وبحسب موقع فلايت رادار 24 لتعقب مواقع الطيران، فإن الطائرة توقفت عن الارتفاع على علو 11 ألف قدم، قبل أن تعود إلى مومباي.
وكانت الطائرة في طريقها إلى جايبور المقصد السياحي وعاصمة ولاية راجستان. في الأثناء علقت إدارة شركة الطيران مهام أفراد طاقم الطائرة، في انتظار معرفة نتائج التحقيق.
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