هل تقلع "السيارة الطائرة" قريبا؟ الحكومة اليابانية تعمل على ذلك

بعيدا عن الازدحام المروري الخانق، وتجنبا للتأخر عن العمل أو المدرسة أو موعد ما، كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق في هاتفك الذكي وطلب سيارة "تطير" بك إلى أي مكان تختاره"؛ قد يستحيل هذا إلى واقع في المستقبل القريب في اليابان.

مشروع "السيارة الطائرة" هو أحد الرؤى المستقبلية للحكومة اليابانية، وتطمح شركة الخطوط الجوية "نيبون" وشركة الإلكترونيات "إن إي سي"، وأكثر من 12 شركة أخرى وخبراء أكاديميين، إلى إعداد خارطة طريق بحلول نهاية العام.

إلى حينه، ليس بين الناس من يعتقد أن أمرا كهذا ممكن التطبيق في وقت قريب، فالعقبات كثيرة، منها عمر بطارية الشحن والقوانين اللازمة، ناهيك عن مخاوف تتعلق بالسلامة، على رغم ذلك، هناك عشرات المشاريع التي تحاول جعل ذلك ممكنا حول العالم.