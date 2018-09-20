هكذا أطلق بوتين رصاص كلاشينكوف بنفسه

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتفقد مركز تابع لمؤسسة "كلاشنيكوف" للصناعات العسكرية، واطلع على عينات تجريبية من بنادق قنص مختلفة، ثم قام أمام عدسات الكاميرا باختبار إحداها.
وكانت البندقية التي جرّبها الرئيس بوتين بنفسه من طراز "إس.في.تش.308" مخصصة للقنص. حيث أطلق منها 5 رصاصات على مسافة 600م.
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وأظهرت اللقطات المصوّرة سيد الكرملين مرتدياً نظارات وخوذة واقية، في ميدان الرماية.
ووفقًا لقناة Zvezda التابعة لوزارة الدفاع الروسية، فإن بندقية SVC-380 الجديدة، هي "سلاح حديث جداً للقناصة الروس". حيث يشتهر مصنع الأسلحة الروسي كلاشينكوف ببنادقه الهجومية من طراز AK-47 التي تبنتها العديد من الجيوش وحركات العصابات في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت الشركة في نهاية آب أغسطس أنها ستتعامل مع سوق السيارات الكهربائية، مع طراز قديم مستوحى من زمن الاتحاد السوفياتي.