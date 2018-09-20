قمة سالزبورغ الأوروبية.. لبدء المفاوضات مع دول شمال إفريقيا لوقف تدفق المهاجرين

اتفاق آخر بين القادة يتعلق بالهجرة الثانوية (بين بلد أوروبي وآخر)، لما قد تشكله من مخاطر على تنظيم منطقة "شنغن"، فجاءت الدعوات إلى اتخاذ تدابير لمواجهة مثل هذه التحركات للمهاجرين داخل الحدود الأوروبية.

الجديد اتفاق أوروبي على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى في شمال إفريقيا باعتبارها "خطوة إضافية مهمة" لوقف الهجرة الى أوروبا.

اتفاقيات تعاون مع بلدان شمال إفريقيا

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قالت إن دول الاتحاد تسعى لتوقيع اتفاقيات بشأن اللاجئين مع دول الشمال الإفريقي، تشبه ما تم الاتفاق عليه مع تركيا.

وسبق أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقيات تعاون مع تركيا وليبيا، أدت إلى وقف كبير للهجرة إلى أوروبا منذ أن وصلت الأعداد إلى ذروتها في العام 2015، لكنه يسعى إلى توسيع العمل مع كل دول شمال إفريقيا.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قمة سالزبورغ رويترز

كما أشارت ميركل إلى وجود اتفاق بين دول الاتحاد من أجل تكثيف الحوار مع مصر والمغرب وليبيا، قائلة إن عقد اتفاقات وتفاهمات معها، مثل التي وُقعت مع أنقرة، باتت ضرورة مؤخرا.

بالمقابل، قالت المستشارة الألمانية إن قضايا توزيع اللاجئين في دول الاتحاد نوقشت بشكل عرضي، بسبب عدم التوصل إلى نتائج بهذا الصدد.

أربعة تحديات

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن أوروبا تواجه تحديات أربعة تتعلق بأزمة المهاجرين، تأتي على رأسها أزمة استمرار تدفق القادمين عبر الجهتين، الغربية والشرقية للمتوسط، وأخرى تتعلق بعودة المهاجرين غير المؤهلين للجوء.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة سالزبورغ رويترز

وقال ماكرون: "التحدي الثالث يتعلق بما نسيمه ’الانتقالات الثانوية‘، على سبيل المثال، (...) في فرنسا وألمانيا هناك عدد كبير من المهاجرين جاؤوا من بلدان أوروبية أخرى" لتقديم طلبات لجوئهم.

فيما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن التحدي الرابع سياسي صرف "يتعلق بالحساسية الإيطالية والوافدين من ليبيا. وأقول سياسية، لأن أعداد الوافدين تقلصت بشكل كبير، وهناك بعض المواقف الأحادية من قبل البعض".

رفض النقل القسري

المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، قال بدوره إن القادة المجتمعين في سالزبورغ بالنمسا ساندوا خطة المفاوضات مع دول شمال إفريقيا، لافتا إلى أن مصر "مستعدة لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي" بعدما تحركت لوقف انطلاق المهاجرين في السنتين الماضيتين.

وأضاف كورتز أنه سيعمل مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، على إجراء محادثات مع هذه الدول.

وأردف قائلا: "أعتقد أن ذلك سيشكل خطوة إضافية مهمة في مكافحة الهجرة غير القانونية، لكن الأهم من كل ذلك مكافحة أعمال المهربين".

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تصريح آخر جاء على لسان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بقوله إن القمة أكدت رفضها للنقل القسري للاجئين، واعتبره أمرا جيدا للغاية.

كما رأى مورافيتسكي أن قرارات كهذه جيدة لبلاده "وهي تكمن في أن استقبال أي لاجئ سيتم تنفيذه على أساس طوعي"، مضيف: "وبالتالي، لن يجبروا بولندا على أية مخططات تتعلق باستقبال اللاجئين".

وفي الوقت نفسه أصر مورافيتسكي على ألا تنسب الدول الأخرى لنفسها اتخاذ قرارات بشأن اللاجئين.