زوجان كفيفان يغزلان الحقائب بمهارة تفوق المبصرين

سمير جابر وزوجته هبة محمود يعانيان من فقد البصر، سمير أصيب بحمى شديدة بعد عام واحد من ولادته أفقدته بصره إلى الأبد، وهبة كانت ضحية حادث أليم أفقدها بصرها منذ خمسة عشر عاما. لم تتوقف حياة الزوجين أمام إعاقتهما بل كافحا من أجل لقمة العيش عن طريق غزل الخوص لصناعة حقائب وقطع أثاث صغيرة من (البامبو).
راودتهما الفكرة في العام 2013 وبدأ تنفيذ الفكرة في العام نفسه، بعدما دفعتهم المصاريف المدرسية الباهظة لطفليهما في مصر إلى تعلم الحرفة النادرة.
بدأت هبة البالغة من العمر أربعين عاما في تعلم الحرفة ثم نقلتها لزوجها سمير الذي يصغرها بعامين.
أما بالنسبة لاختيار الألوان، فيتكفل شقيق هبة بمساعدتهما في اختيارها من الأسواق. ويتخذ الزوجان من ردهة منزلهما الصغير المتواضع مكانا لصناعة منتجاتهما.
وتقول هبة إنها واجهت مشكلات في اقناع أهلها بفكرة الزواج من كفيف مثلها ولكنها أصرت على أن يتم عقد القران.
ومن الجدير بالذكر أن القطعة الواحدة تباع بنحو 100 جنيه مصري أي ما يعادل خمس دولارات أمريكية، المبلغ الذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكفي أسرة مكونة من أربعة أشخاص خصوصا أمام غلاء الأسعار المبالغ فيه الذي تعيشه مصر منذ أكثر من عامين، والذي نسف بدوره الطبقة الفقيرة ثم توغل في الطبقة المتوسطة إلى أن تآكلت تماما من نسيج المجتمع المصري.