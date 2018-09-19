رحيل الفنان المصري القدير جميل راتب عن عمر يناهز 92 عاما

وكان الفنان الراحل قد أوصى مدير أعماله ألا يكون هناك عزاء وطلب منه أن يُصلى عليه فقط في جو من الهدوء وبعيد عن الأضواء.

وستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر في مسجد الأزهر الشريف.

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وكانت حالة الفنان الصحية قد تدهورت مؤخرا بشكل كبير أثناء علاجه في مستشفى "الأنجلو أمريكان" بالقاهرة. قبلها كان الفنان الكبير يتلقى علاجا في العاصمة الفرنسية باريس حيث فقد صوته تماما بحسب الأطباء قبل عودته إلى مصر.

وأوصى راتب قبل وفاته بيوم بتجميع كل صوره والجوائز التي حصل عليها طوال حياته بمعرض خاص، حتى يظل اسمه عالقًا بذهن الجمهور، وفقا لما صرح به مدير أعماله التهامي هاني.

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

نبذة عن الممثل المصري

ولد جميل راتب عام 1926 بالقاهرة لأب مصري وأم فرنسية. ودرس في مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته.

وبدأ راتب التمثيل منذ صغره، وكانت أولى مشاركاته السينمائية في فيلم (أنا الشرق) بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.

كان فيلم (الصعود إلى الهاوية) الذي قدمه راتب عام 1978 نقطة تحول في مشواره السينمائي وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.

وشارك راتب في العديد من الأعمال الناجحة منها أفلام (ولا عزاء للسيدات) و(البريء) و(البداية) و(طيور الظلام) و(الكيف)، كما لعب أدوارا رئيسية في مسلسلات منها (الراية البيضاء) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(رحلة المليون) و(زيزينيا) و(يوميات ونيس).

وشارك راتب أيضا بالأداء الصوتي في فيلم (عمر المختار)، كما خاض تجربة الإخراج المسرحي فكان مما قدم مسرحيات (الأستاذ) و(زيارة السيدة العجوز) و(شهرزاد).

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين عام 2016.

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