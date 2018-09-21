هل قاطع حقاً المخرجون من المملكة المغربية مهرجان حيفا السينمائي؟

طالبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "BDS" مخرجين من المملكة المغربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تأكيد انسحابهم الرسمي من مهرجان حيفا السينمائي.
وأفاد نداء وجهته الحركة لكل من نبيل عيوش، ومريم بن مبارك، ونرجس النجار أن أسماء هؤلاء المخرجين وأفلامهم وتواريخ عرضها، لا تزال موجودة على موقع المهرجان الرسمي، عكس ما جاء في الصحافة المغربية.
ودعت الحركة المعروفة عالمياً بمناهضة التطبيع إلى القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح المهرجان في 22 أيلول سبتمبر 2018، وذلك من خلال حذف بياناتهم على الملصق الخاصة بالمهرجان.
وعبّر المخرجون الثلاثة في تصريحات متفرقة، عن رفضهم المشاركة في مهرجان حيفا السينمائي. وتحدث بعضهم عن إقحام أفلامهم في مهرجان "مرفوض" دون علمهم.
وسبق أن أعلن مسؤولو مهرجان حيفا مشاركة 3 مخرجين مغربيين ضمن برنامجه، في إشارة إلى المخرج نبيل عيوش بفيلم "غزية"، ومريم بن مبارك بفيلم "صوفيا"، ونرجس النجار بفيلم "بدون موطن".
وكانت الحركة قد طالبت السينمائيين المغاربة بالامتناع عن الذهاب إلى إسرائيل والمشاركة في مهرجاناتها، وعادت الحركة لتعلن عن تسجيل انتصار بانسحاب المخرجين الثلاثة من المهرجان، لكنها تفاجأت بعدم سحب الأسماء من موقع المهرجان.
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من جهة أخرى تحدثت حركة المقاطعة من قبل عن تسجيل نحو 16 حالة انسحاب من فعاليات مهرجان "ميتيور" الإسرائيلي، في أعقاب دعوة الحملة الأكاديمية للمقاطعة بالانسحاب من المهرجان.
وذكرت حركة المقاطعة على موقعها في تويتر أن من بين المقاطعين المغنية الأمريكية لانا ديل ري، والموسيقية الأمريكية فولفوكس، والمغني اليهودي الأمريكي شلومو.