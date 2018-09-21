هل قاطع حقاً المخرجون من المملكة المغربية مهرجان حيفا السينمائي؟

طالبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "BDS" مخرجين من المملكة المغربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تأكيد انسحابهم الرسمي من مهرجان حيفا السينمائي.

وأفاد نداء وجهته الحركة لكل من نبيل عيوش، ومريم بن مبارك، ونرجس النجار أن أسماء هؤلاء المخرجين وأفلامهم وتواريخ عرضها، لا تزال موجودة على موقع المهرجان الرسمي، عكس ما جاء في الصحافة المغربية.