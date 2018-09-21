الجمهور الافتراضي يتفاعل مع "حشيشة" الرئيس اللبناني السابق

أثارت تغريدة لرئيس الجمهورية اللبنانية السابق، ميشال سليمان، عن الحشيش، موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث لم يفهم كثيرون المغزى أو المقصود منها أو حتى توقيتها.
وفي ظلّ حديث دائر حول إمكانية تشريع زراعة "الحشيشة" في بلاد الأرز مستقبلاً، كتب ميشال سليمان، قائد الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية سابقاً على حسابه على تويتر: هلمّوا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين "حشيشتنا أحلى حشيشة".
ولم يخفِ البعض استغرابهم من التغريدة، فيما لم يتردد آخرون بالسخرية من "رأس" الجمهورية السابق، حتى أن البعض ردّ على سليمان مباشرة وسأله إذا ما كان فعلاً في الماضي قائداً للمؤسسة العسكرية وللجمهورية.
البعض الآخر أيضاً وجّه السؤال إلى سليمان إذا ما كان حسابه قد تمت قرصنته، فالتغريدات من هذا "النوع" ليست "واسعة الانتشار" عند السياسيين في لبنان.
وتحدث مغردون أيضاً عن "الحس الفكاهي" لرئيس الجمهورية الأسبق، كما أحال بعضهم الآخر ما كتبه إلى مشهد من فيلم "هلّق لوين" للسينمائية اللبنانية نادين لبكي، حيث فيديو كليب "حشيشة قلبي" الشهير الذي تغنّيه الممثلات بااللغتين اللبنانية والأوكرانية.
وكان قد تم تقديم مشروع قانون في البرلمان اللبناني يسمح بزراعة القنب بهدف استخدامه لأغراض طبية، وسط نشر بعض الدراسات التي تتحدث عن فوائد هذه النبتة.
وبحسب الأمم المتحدة، يُعتبر لبنان ثالث أكبر منتج للحشيش في العالم بعد المغرب وأفغانستان. ويعد وادي البقاع شرق البلاد واحداً من المناطق الرئيسية لزراعة القنب في العالم.
يذكر أخيراً أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، كان قد سخر من الحديث الدائر حول تشريع زراعة الحشيش في لبنان في العام 2015.