هدد وزير المالية الإسرائيلي موشي كاخلون من أن حكومته ستقوم بتخفيض إيرادات الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية، في حال قامت الأخيرة بتقديم أموال لأسرة قاتل مستوطن إسرائيلي من أصل أمريكي.
إسرائيل تهدد بخفض تحويلات الضرائب الفلسطينية إذا تم دفع أموال لأسرة فلسطيني قتل مستوطنا
إسرائيل تهدد بخفض تحويلات الضرائب الفلسطينية إذا تم دفع أموال لأسرة فلسطيني قتل مستوطنا
وأضاف كاخلون أنه أصدر تعليمات بحجب أي مبلغ يتم دفعه لأسرة القاتل، من إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة.
وقال على تويتر "سأبحث سبلاً أخرى لتقييد النشاط الاقتصادي لأسرة المخرّب".
وطُعن أري فولد (45 عاما) وهو أمريكي المولد في مركز تجاري في مستوطنة عتصيون الاستيطانية جنوبي القدس يوم الأحد الفائت. وجرى إطلاق النار على المهاجم خليل يوسف الجبارين (17 عاماً) الذي ينتمي إلى قرية بالضفة الغربية المحتلة وهو محتجز حالياً في سجن إسرائيلي.
وقال مسؤول فلسطيني إنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان الجبارين وأسرته سيحصلون على مدفوعات.
للمزيد على يورونيوز:
- مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية
- محكمة في إسرائيل تقر بـ "قانونية" مستوطنة غير مرخصة
- ماذا يقول الفلسطينيون عن اتفاقية أوسلو بعد 25 عاما على توقيعها؟
وحجبت إسرائيل في الماضي إيرادات ضريبية وسنت في تموز يوليو قانوناً يفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، تعادل الأموال التي تدفعها للفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل ولأسرهم وأسر من تقتلهم القوات الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إن تلك المدفوعات تمثل مكافأة وتشجيعاً لأفعال السجناء ضدها، بينما تقول السلطة الفلسطينية إنها مدفوعات لمساعدتهم ومساعدة أسرهم.