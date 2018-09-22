إيران: منفذو هجوم الأهواز تلقوا تدريبا في دولتين خليجيتين ولهم صلة بأمريكا وإسرائيل

قال متحدث عسكري إيراني إن المسلحين الذين هاجموا اليوم السبت العرض العسكري في مدينة الأهواز تلقوا تدريبا على يد دولتين عربيتين خليجيتين ولهم صلات بالولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "هؤلاء الإرهابيون... تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل دولتين... خليجيتين". وأضاف "إنهم ليسوا من داعش أو جماعات أخرى تحارب النظام الإسلامي (الإيراني)... لكنهم على صلة بأمريكا و(جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد".
وكان متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قد صرح بأن الهجوم على العرض العسكري في الأهواز نفذته "مجموعة إرهابية تدعمها المملكة العربية السعودية".
وأشار العميد رمضان شريف إلى أن "الأفراد الذين أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة أثناء العرض مرتبطون بمجموعة الأهواز التي تغذيها السعودية"، في إشارة منه إلى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز المناهضة للوجود الإيراني في منطقة عربستان، التي تسمى أيضاً "إقليم الأهواز".
وأضاف شريف أن مهاجمة العسكريين ليست غير مسبوقة إذ هاجمت الحركة قوافل أولئك الذين يزورون الخطوط الأمامية السابقة لحرب صدام ضد إيران سابقاً.
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