مقتل أحد عشر من الحرس الثوري في هجوم الأهواز ومعلومات عن سقوط عشرات الجرحى

في أول تعليق يصدر من جانب مسؤول إيراني على الهجوم الذي نفّذ اليوم خلال عرض عسكري في الأهواز الإيرانية، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ما سمّاه "عملاء نظام أجنبي" بشن الهجوم.
وغرّد ظريف عبر حسابه على تويتر قائلاً "إرهابيون تمّ تجنيدهم، تدريبهم، وتسليحهم، وتمويلهم من قبل نظام أجنبي هاجموا الأهواز. هناك أطفال وصحافيون بين الضحايا. إن إيران تحمل رعاة إرهاب إقليميين وأسيادَهم الأمريكيين مسؤولية مثل هذه الهجمات. إيران ستردّ بسرعة وحزم للدفاع عن حياة الإيرانيين".
وبحسب المعلومات الأخيرة الواردة، إن بين القتلى أحد عشر عسكرياً من قوات الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى صحافي.
ونسبت وكالة الطلبة للأنباء إلى مسؤول في كلية للطب بمدينة الأهواز الإيرانية قوله إن ما يربو على 60 شخصا أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على عرض عسكري في جنوب غرب إيران اليوم السبت.
فيديو اللحظات الأولى من الهجوم
وكان التلفزيون الرسمي في إيران قال في وقت سابق إن عدداً من القتلى سقط بينهم ثمانية عسكريين كما جرح 21 شخصاً بعدما فتح مسلحون النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد اليوم السبت.
ونقل مصدر صحفي كان متواجداً في المكان أنه "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون" ومن الجرحى من يوجد في حالة حرجة بحسب وكالة إيسنا الإخبارية نقلا عن نائب محافظ خوزستان علي حسين حسين زاده.
وكالة الصحافة الفرنسية قالت نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إن هناك عدة مدنيين قتلوا، إضافة إلى 21 جريحاً سقطوا جراء الهجوم من بينهم سيدة وطفل".
وأشارت إرنا إلى أن أحداً من المسؤولين الإيرانيين الذين حضروا العرض العسكري لم يتعرّض لإصابة، بينما أكدت أن قوات الأمن قامت بقتل أربعة من المهاجمين.
يذكر أخيراً أن اليوم يصادف الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين للحرب الإيرانية-العراقية.
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