أحرز المصري محمد صلاح أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ 25 أغسطس آب في فوز كبير لليفربول 3-صفر على ساوثامبتون ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي ويتفوق على مانشستر سيتي وتشيلسي في صدارة الترتيب يوم السبت.
ليفربول يفوز بجدارة على ساوثامبتون والفضل للفرعون المتواضع محمد صلاح
ليفربول يفوز بجدارة على ساوثامبتون والفضل للفرعون المتواضع محمد صلاح
ومنح فيسلي هوت التقدم لليفربول عندما أحرز هدفا بالخطأ في مرماه بعد عشر دقائق من البداية عندما سدد شيردان شاكيري بقوة ردت من شين لونج لترتطم في قدم زميله المدافع الهولندي وتسكن الشباك.
وجعل جويل ماتيب النتيجة 2-صفر لليفربول بضربة رأس إثر تمريرة من ركلة ركنية في الدقيقة 21.
وتابع المهاجم الدولي المصري، الذي لم يسجل في آخر مباراتين بالدوري، تسديدة شاكيري من ركلة حرة التي ارتدت من العارضة ليضعها في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول ليحرز ثالث أهدافه هذا الموسم.
وفشل ساوثامبتون في العودة للمباراة في الشوط الثاني ليظل في المركز 14 بخمس نقاط مقابل 18 نقطة لليفربول متصدر الترتيب بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي متقدما بنقطتين عن مانشستر سيتي وثلاث نقاط عن تشيلسي الذي سيلعب على أرض وست هام يونايتد يوم الأحد.