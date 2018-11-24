فوز ليفربول على واتفورد 3-0: صلاح يفتتح التسجيل في الدقيقة 67.. ويواصل ملاحقة سيتي المتصدر

واصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي المتصدر وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على مضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وبعد شوط أول ممل سجل محمد صلاح الهدف الأول بعد تمريرة من ساديو ماني في الدقيقة 67 وأضاف ترينت ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني.

وسجل الظهير الأيمن البالغ عمره 20 عاما هذا الهدف من ركلة حرة رائعة بعد تسع دقائق قبل أن يتعرض زميله في المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون للطرد بسبب الإنذار الثاني.