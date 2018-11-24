واصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي المتصدر وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على مضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
فوز ليفربول على واتفورد 3-0: صلاح يفتتح التسجيل في الدقيقة 67.. ويواصل ملاحقة سيتي المتصدر
فوز ليفربول على واتفورد 3-0: صلاح يفتتح التسجيل في الدقيقة 67.. ويواصل ملاحقة سيتي المتصدر
وبعد شوط أول ممل سجل محمد صلاح الهدف الأول بعد تمريرة من ساديو ماني في الدقيقة 67 وأضاف ترينت ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني.
وسجل الظهير الأيمن البالغ عمره 20 عاما هذا الهدف من ركلة حرة رائعة بعد تسع دقائق قبل أن يتعرض زميله في المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون للطرد بسبب الإنذار الثاني.
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ولم يتأثر ليفربول بذلك وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث ليواصل ليفربول مسيرته دون هزيمة في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم.
وحافظ فريق المدرب يورجن كلوب على المركز الثاني برصيد 33 نقطة ويتأخر بنقطتين عن سيتي حامل اللقب والمتألق الذي فاز 4-صفر خارج أرضه على وست هام يونايتد يوم السبت أيضا.
وتراجع واتفورد إلى المركز التاسع بعدما بقي دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.