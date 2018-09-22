قالت الشركة المشغلة لسفينة تجارية سويسرية في بيان إن قراصنة خطفوا 12 شخصا من طاقم السفينة، في المياه الإقليمية النيجيرية بينما كانت تبحر بين العاصمة لاغوس ومدينة بورت هاركورت.
خطف أفراد طاقم سفينة سويسرية في مياه نيجيريا
خطف أفراد طاقم سفينة سويسرية في مياه نيجيريا
وقالت شركة ماسول للشحن إن القراصنة صعدوا على متن السفينة، التي كانت محملة بالقمح وخطفوا 12 من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا. وجرت عملية الخطف على مسافة نحو 45 عقدة بحرية، جنوب غربي جزيرة بوني. ولم تكشف الشركة عن جنسيات أفراد الطاقم.
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وتعد عمليات الخطف مقابل الحصول على فدية أمرا شائعا في انحاء من نيجيريا. وكان عدد من العاملين الأجانب خطفوا خلال السنوات القليلة الماضية في منطقة الدلتا، التي تزخر بثروات النفطية، وهي أساس أكبر اقتصاديات غرب إفريقيا.
وتقول شركة ماسول إنها تعمل مع السلطات النيجيرية لتأمينن تسليم البضاعة المنقولة على متن سفينتها بسرعة وبشكل آمن. من جانبها قالت الخارجية السويسرية إنها علمت من الشركة أنه لا يوجد مواطن سويسري من بين أفراد الطاقم المخطوفين. أما البحرية النيجيرية والشرطة البحرية فقالتا إنه لا علم لهما بالعملية، وإنهما سيحققان في ذلك.