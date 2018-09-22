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المملكة المتحدة

حزب يميني بريطاني يقترح تخصيص سجون "للمسلمين فقط"

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حزب يميني بريطاني يقترح تخصيص سجون "للمسلمين فقط"

حزب يميني بريطاني يقترح تخصيص سجون "للمسلمين فقط"
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flickr / Derek Bennett
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قدم حزب استقلال المملكة المتحدة "يوكيب" اليميني المتطرف اقتراحاً بإنشاء سجون خاصة " للملسمين فقط "، كما اقترح إجراء فحص أمني "خاص" للمهاجرين القادمين من دول إسلامية وفقاً لما ذكرته صحيفة " ذا إندبندنت " البريطانية.

وجاء الاقتراح ضمن وثيقة سياسية قدمها الحزب اليميني في مؤتمره السنوي في برمنغهام. وتدعو إلى تخصيص سجون خاصة بالمسلمين "الذين يروجون للتطرف ويسعون لإجبار غير المسلمين على تغيير دينهم" بحسب تعبير الوثيقة.

كما شملت الوثيقة اقتراحاً بحظر جميع المساجد التي تتلقى تمويلها من الخارج وإلغاء فئة ما يسمى "جريمة كراهية".

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وقال رئيس الحزب، جيرار باتن، إن الهدف من هذه المقترحات هو " زيادة شعبية الحزب بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وأضاف باتن الذي سبق ووصف الإسلام "بعقيدة الموت"، إن السبب الرئيسي وراء هذا الاقتراح هو منع السجناء المسلمين من إجبار غير المسلمين على اعتناق الإسلام. وزعم أن كثيراً منهم اعتنقوا الإسلام خوفاً من "عصابات المسلمين خلف القضبان".