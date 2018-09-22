قريبا.. وجهك هو جواز سفرك على خطوط دلتا الأمريكية !

أعلنت خطوط دلتا الأمريكية للطيران أنها ستبدأ قريباً باعتماد نظام التعرف على الوجه لتحديد هوية المسافرين بدلاً من الاعتماد على جوازات السفر أو التذاكر.
وقالت الشركة إنها ستبدأ بتطبيق هذه التكنولوجيا تدريجياً في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي . وسيشمل ذلك نقاط التفتيش الأمنية ونقاط التأكد من الحقائب وقبل الصعود على متن الطائرات.
وقال المسؤول في دلتا، جيل ويست، إن هذه العملية ستساعد في تسريع العمليات وتقصير مدة الانتظار في أكثر مطارات العالم ازدحاماً. وأضاف ويست : " إذا نجح هذا في أتلانتا، فإنه سينجح في كل مكان في العالم".