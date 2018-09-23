ثوران جديد لبركان أناك كراكتاو في إندونيسيا.
شاهد: ثوران بركان أناك كراكتاو في إندونيسيا
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شاهد: ثوران بركان أناك كراكتاو في إندونيسيا
@ Copyright :رويترز
شهد بركان أناك كراكتاو ثورانا للمرة الرابعة والأربعين هذا الأسبوع بحسب الوكالة الإندونيسية للطقس والجيوفيزياء.
وكان البركان قد شهد ثورانا مدمرا في نهاية القرن التاسع عشر.
وقد تمكنت رويترز من التقاط صور للمشهد أثناء وجودها بعرض البحر على متن حاملة المروحيات اليابانية جي اس كاغا التي كانت في رحلة إلى جاكارتا.
وتعود بداية نشاط البركان إلى يونيو حزيران الماضي لكنه لم يسبب أية اضطرابات في حركة الطيران و لم يؤثر على السياحة.
ويقع البركان بين جزيرتي جاوة وسومطرة وقد أدى ثورانه إلى مقتل 35 ألف شخص عام 1883 وكان له الفضل في ظهور جزيرة جديدة عام 1927 بفعل ثوران وقع تحت الماء.