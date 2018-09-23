نظمت في ألكيستر في ويرويكشاير بإنجلترا مسابقة عالمية للتسلق، وجرت البطولة السنوية السبت.
شاهد: بطولة العالم للتسلق على الأعمدة الخشبية العالية
تقرأ الآن:
شاهد: بطولة العالم للتسلق على الأعمدة الخشبية العالية
@ Copyright :رويترز
ويتسلق المتنافسون على أعمدة خشبية طويلة ترتفع لخمسة وعشرين مترا (82 قدما)، ويستخدمون أحذية مدببة وحبالا تربط خاصرة المتسلق بالعمود الخشبي للمساعدة.
هذه الرياضة أصلها من أميركا الشمالية، حيث كان الحطابون يتسلقون بعض الأشجار الكبيرة في الغابات، ويقطعون الأغصان بالبلطات والفؤوس.
وقد فاز الإنجليزي دان ويلان في البطولة في العامين 2016 و 2018 في تسلق 25 مترا، وهو يعتمد في قوته وسرعته على عمله في "تطعيم" الأشجار.
واستغرق زمن التسلق لأعلى الشجرة 25 ثانية.