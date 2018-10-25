ظهر المتلسق المحترف المعروف بإسم "الرجل العنكبوت الفرنسي، سبايدر مان الفرنسي" في لندن وهو يتسلق برج هيرون أطول مبانى العاصمة البريطانية لندن بدون حبال وبدون تصريح.
شاهد: رجل يتسلق أطول مبنى في لندن بشكل سري وبدون حبال
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شاهد: رجل يتسلق أطول مبنى في لندن بشكل سري وبدون حبال
آلان روبرت الذي يعرف بتسلق المبانى العالية حول العالم سبق وأن تسلق برج خليفة في دبي البالغ ارتفاعه 828 مترا.
وقال المتسلق البالغ من العمر 56 عاما والمعروف قبل تسلقه "أشعر بأنني على قيد الحياة عندما تكون حياتي على المحك. قد يبدو الأمر مخيفًا ومجنونًا بعض الشيء ، لكن هذه هي الطريقة ".
برج هيرون الذي يبلغ علوه 202 مترين غير مجهز بمعدات السلامة وتمكن روبرت من تسلقه ببراعة أمام أعين المارة بدون حبل وبأيدي عارية.
ووصلت شرطة لندن بالقرب من المبنى وطوقت المكان لمنع حركة المرور.
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