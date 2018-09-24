فاز صانع ألعاب منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد لكرة القدم لوكا مودريتش بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم.
الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في العالم وصلاح يكتفي بجائزة أفضل هدف
الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في العالم وصلاح يكتفي بجائزة أفضل هدف
وتغلب مودريتش (33 عاماً) على المرشحين الاثنين الآخرين للجائزة وهما المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقاد مودريتش ناديه للفوز بثالث لقب على التوالي لدوري أبطال أوروبا كما أظهر براعة كبيرة في السطوع بصحبة منتخب كرواتيا الذي وصل لنهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه في روسيا الصيف الماضي.
وبذلك يجمع مودريتش بين جائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا التي فاز بها أيضاً بعد منافسة مع كل من صلاح ورونالدو.
صلاح يفوز بأفضل هدف في العالم
واكتفى لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح بجائزة بوشكاش المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل هدف في عام 2018.
وفاز صلاح بالجائزة عن الهدف الذي سجله لناديه ضد نادي إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.
وتنافس هدف صلاح مع هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده ضد نيجيريا، وهدف لاعب منتخب روسيا دينيس تشيريتشيف ضد كرواتيا في كأس العالم وهدف الظهير الفرنسي بنيامين بافار ضد الأرجنتين في كأس العالم بالإضافة لهدف لاعب ريال مدريد الويلزي جاريث بيل ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.
وعلق صلاح على الجائزة قائلا إنه يتطلع للفوز بالجائزة الأخرى المرشح لها هذا العام، في إشارة لأفضل لاعب في العالم قبل أن يثعلن عن مودريتش فائزاً بها قبل نهاية حفل جوائز الفيفا السنوي بالعاصمة البريطانية لندن.